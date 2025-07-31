وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن "ويتكوف سيتوجه غدا إلى غزة للاطلاع على مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع".

وأضافت أن "ويتكوف سوف يتأكد من عدم وجود جوع أو مجاعة".

وأشارت إلى أن "ويتكوف أجرى لقاء بناء مع نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) ومسؤولين إسرائيليين حول إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وتابعت ليفيت: "سنقدم مزيدا من التفاصيل حول خطة توزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية في غزة بعد موافقة ترامب (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) عليها".

وسيكون ويتكوف مرفوقا بالسفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي.

من جانبها، ذكرت قناة آي نيوز 24 الإسرائيلية نقلا عن مصدر إسرائيلي مسؤول، الخميس، أن حركة حماس قطعت الاتصال بشأن مفاوضات الهدنة في غزة الأمر الذي يجعل توسيع إسرائيل لعملياتها العسكرية "أمرا حتميا".

وأضاف المصدر: "إسرائيل متشائمة بشأن احتمال عودة حماس إلى المفاوضات، حماس قطعت الاتصالات، لا توجد مفاوضات حقيقية معهم".

وأبرز: "هناك شعور بأن المحادثات على وشك الانفجار، يبدو أن توسيع العملية العسكرية في غزة أمر لا مفر منه".

وكشف أن "إسرائيل والإدارة الأميركية تُنسّقان بشأن الخطوات التالية المتعلقة بالتحرك ضد حماس واستمرار المفاوضات".