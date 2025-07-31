كما استهدفت الغارات جرود بريتال ومرتفعات السلسلة الشرقية.

وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس: "الجيش الإسرائيلي يشن في هذه الأثناء هجمات مكثفة على بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في لبنان، بما في ذلك أكبر موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة لحزب الله"، لافتا إلى استهداف هذا الموقع سابقا.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل أنه "شن سلسلة غارات استهدفت مواقع عسكرية لحزب الله الإرهابي في جنوب لبنان والبقاع".

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد دعا الأطراف اللبنانية لاقتناص الفرصة لتسليم السلاح "اليوم قبل غد".

وطالب عون في كلمة بمناسبة عيد الجيش إلى وقف الحروب العبثية ودعم حصر السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الأمنية وحدها دون سواها على كافة أراضي البلاد لاستعادة ثقة العالم بلبنان.