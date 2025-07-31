ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية قولها، اليوم الخميس، إن "حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 60,249، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023".

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 147,089، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 111 شهيدا، و820 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأوضحت أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار بلغت 9,081 شهيدا، و35,048 إصابة".

وبينت المصادر أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من المصابين بلغت 666 إصابة، ليرتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 1,330، والإصابات إلى 8,818.

ولفتت إلى أن هناك عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.