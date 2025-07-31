وقال الرئيس عون إن لبنان "عمل على إعادة نفسه إلى محيطه العربي والمجتمع الدولي"، مؤكدا حرصه على بناء دولة لكل أبنائها واستعادة ثقة العالم به، كما أعرب عن الحرص على استقرار العلاقات مع سوريا.

ودعا الرئيس اللبناني حزب الله وبيئته الوطنية إلى الرهان على الدولة اللبنانية وحدها، معتبرًا أن الجيش اللبناني هو الأضمن لوقف العدوان على لبنان، ومشددًا على أن الجيش مصمم على استكمال انتشاره في جنوب لبنان.

وأوضح عون أن لبنان يحتاج إلى مليار دولار سنويًا على مدى عشرة أعوام لدعم الجيش، مضيفًا أن مؤسسة الجيش حافظت على استقلال قرارها الوطني واستمرار عملياتها رغم كل الظروف.

وفي الشأن الإقليمي، قال الرئيس اللبناني: "تعبنا من حروب الآخرين وحروبنا على أرضنا"، ودعا إلى وقف الحرب العبثية والقتل والدمار في لبنان، كما أشار إلى أنه تم مطالبة واشنطن بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان برًا وجوًا وبحرًا.

وأكد عون أن الحكومة ستطرح الأسبوع المقبل الورقة الأميركية المعدلة على مجلس الوزراء، داعيًا إلى اقتناص الفرصة ودعم حصر السلاح بيد الدولة.