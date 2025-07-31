وأضاف الحمصاني أنه "تم إدخال أكثر من 35 ألف شاحنة مساعدات إنسانية عبر معبر رفح منذ بدء الحرب".

وأشار إلى "جهود مصرية كبيرة عبر المساعدات وإجلاء المصابين وذويهم من قطاع غزة وتقديم العلاج لهم".

وتابع قائلا إن "العائق أمام المساعدات إلى غزة هو الجانب الإسرائيلي".

وفيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، أكد الحمصاني أنها "لا تزال مستمرة".

وبحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، الأربعاء تكثيف الضغوط للتوصل لهدنة في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع وإطلاق سراح الأسرى والرهائن.

وأفادت الخارجية المصرية في بيان بأنه: "خلال تواجده بالعاصمة الأميركية واشنطن، تواصل بدر عبد العاطي مع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للشرق الأوسط يوم الأربعاء، وذلك قبل توجه ويتكوف إلى المنطقة".

وأضافت الخارجية أن "الاتصال تناول الجهود الرامية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع من دون شروط وإطلاق عدد من الرهائن والأسرى".

وذكرت أنه "تم تبادل الرؤى بالنسبة الجهود المشتركة من الأطراف الضامنة الثلاث - مصر والولايات المتحدة وقطر - في تأمين وقف إطلاق النار من خلال تكثيف الضغوط، بما يسمح بالتوصل إلى الاتفاق فى اقرب وقت ممكن".

وأشارت إلى أن عبد العاطي "استعرض بإسهاب الكارثة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة واستخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين في غزة".

وكانت مصر قد أعلنت الأربعاء إرسال 4 طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات إلى قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بأن هذه الخطوة "تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للفلسطينيين لتجاوز محنتهم الراهنة، وفي إطار الجهود المصرية الفاعلة والمساعي المكثفة بالتنسيق مع كافة الأطراف والقوى الدولية لمحاولة إنهاء تفاقم الأوضاع المأساوية التي يعاني منها الفلسطينيون في القطاع".

وأوضح أن الطائرات محملة بأطنان من المساعدات الغذائية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي على المناطق التي يصعب الوصول إليها برا بالقطاع، "لتخفيف حدة الأوضاع المعيشية الصعبة ونقص الاحتياجات الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع، بالتزامن مع استمرار تقديم المساعدات برا".