وبحسب إفادات السكان، فإن نحو 25 منزلا في القرية تعرضت لحرائق متكررة، التهمت الأثاث والممتلكات والحيوانات والطيور التي يعتمد عليها الأهالي في معيشتهم. وتحدث بعضهم عن "قوى غير مرئية" وراء هذه الكوارث، في ظل عدم وجود تفسير واضح حتى الآن.

الأزهر يتدخل

وفي استجابة عاجلة، أوفد مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف وفدا رسميا إلى القرية المتضررة، برئاسة الشيخ الضبع محمد أحمد، مدير عام وعظ سوهاج ورئيس لجنة الفتوى، برفقة عدد من قيادات وموجهي الوعظ، وتحت إشراف الأمين العام للمجمع الدكتور محمد عبدالدايم الجندي، وبدعم من الأمين المساعد للدعوة الدكتور محمود الهواري.

وقال الدكتور محمود أبو جوهر، أحد أعضاء الوفد، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الزيارة هدفت إلى تقديم الدعم النفسي للأهالي، والاستماع إلى شهاداتهم، وتوثيق المشاهدات تمهيدا لرفع تقرير شامل إلى شيخ الأزهر، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وأكد أن "الرسالة الأهم التي حملها الوفد تمثلت في الدعوة للاحتكام إلى العلم، ونبذ الخرافات التي تزيد الهلع ولا تقدم حلولا حقيقية".

تفسير علمي

من جانبه، أوضح الدكتور شهاب عمر، أستاذ الكيمياء والخبير السابق بالأدلة الجنائية، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المتهم الأول في مثل هذه الحالات يكون عادة غاز الميثان، الناتج عن تحلل المخلفات الحيوانية والزراعية المخزنة داخل المنازل أو بجوارها.

وأشار إلى أن موجة الحر الشديدة التي تشهدها مصر قد تؤدي إلى تفاعلات كيميائية تزيد من احتمالية اشتعال هذه الغازات. وقال: "سبق أن شهدنا حادثا مشابها في محافظة القليوبية، عندما اشتعل مجرى مائي بسبب وجود مخلفات وروث حيوانات، وظن الناس حينها أن الأمر له علاقة بـزواج ابنة ملك الجن".

وشدد على أن "وجود الجن أمر لا يمكن إنكاره من الناحية الدينية، لكنه لا يجب أن يكون تفسيرا أوليا لأي ظاهرة، فالعلم يملك أدوات التفسير والفهم".

تحقيقات رسمية

في المقابل، قال مصدر أمني في مديرية أمن سوهاج لـ"سكاي نيوز عربية"، إن المعاينات الأولية ترجح أن السبب يعود إلى خلل في التوصيلات الكهربائية في بعض المنازل، والتي تم تركيبها بطريقة عشوائية.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية حررت محاضر رسمية، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، ومن المقرر إجراء معاينات موسعة لتحديد الأسباب بدقة.

جهود حكومية

وفي سياق متصل، قال مصدر في محافظة سوهاج إن هناك توجيهات من المحافظ لوكلاء الوزارات المعنية، بينها التضامن الاجتماعي والصحة والتموين، بالتحرك السريع لدعم المتضررين، وتقديم مساعدات عاجلة، إلى جانب إعداد خطة استجابة شاملة.

وأشار إلى أن بعض المنازل التي تعرضت للحرائق لا تحتوي على مواد عضوية أو مخلفات، ما يزيد من غموض الظاهرة، ويجعل التحقيقات الجارية ضرورية لتفسير ما يحدث.