وقال نتنياهو خلال زيارة لمقر الاستخبارات العسكرية، يوم الاثنين، تم نشرها أيضاً على منصة التواصل الاجتماعي " إكس" ،:" نحن لا نتخلى عن هذا لدقيقة واحدة". وأضاف "أن هذين الهدفين متداخلان".

يشار إلى أن إسرائيل تواجه انتقادات دولية هائلة بشأن سلوكها في غزة.

وأصدر مؤخراً، وزراء خارجية من أكثر من عشرين دولة بياناً مشتركاً يطالب بإنهاء فوري لحرب غزة.

وتقترب حصيلة القتلى في المنطقة المعزولة من 60 ألف شخص ، حسبما أفادت وزارة الصحة الخاضعة سيطرة حماس هناك.

وأشار نتنياهو أيضاً إلى أن القتال ضد "المحور الإيراني" لم ينته.

وقال نتنياهو إنه بالإضافة إلى حماس، يجب على إسرائيل أيضاً التعامل مع ميليشيا الحوثيين في اليمن، المدعومة من إيران.

ويشن الحوثيون هجمات صاروخية على إسرائيل يصفونها بأنها إسناد لقطاع غزة، وترد إسرائيل بشن هجمات في اليمن .

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل يجب أن تحافظ على إنجازاتها في الحرب مع إيران.