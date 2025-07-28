وقال الحمادي خلال حديثه إلى برنامج " الظهيرة" على سكاي نيوز عربية إن: "الهدف الأساسي اليوم هو تمديد الهدنة والسعي الجاد لإنهاء الحرب. صرخات الجوعى من الأطفال والنساء في غزة أصبحت تُدوّي في الآذان، ولم يعد هناك أي مبرر للتراخي أو التردد في إيصال المساعدات للمدنيين".

وتابع أن "إسرائيل استخدمت كل أساليب الحرب الممكنة، وللأسف جربتها على المدنيين، واليوم نحن أمام حرب تجويع ممنهجة راح ضحيتها الأطفال، في ظل نقص حاد في الغذاء والدواء وانهيار المنظومة الصحية".

وأكد أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبرى. لافتا إلى جهود ملموسة من الإمارات ومصر والأردن، لكنها – على حد قوله – "ليست كافية"، مطالبا بقرار سياسي واضح وإرادة دولية صادقة لوقف الكارثة الإنسانية.

وبشأن الدعم العربي، قال الحمادي إن "الدول العربية تبذل جهودا رغم الصعوبات الميدانية، مشيرا إلى أن الإمارات لم تتوقف منذ اليوم الأول، وقدمت مستشفى ميداني، مستشفى عائم، وجسر جوي تجاوز 200 طائرة مساعدات".

الدعم الدولي

وشدد الحمادي على ضرورة تحرك دولي عاجل ومنظم، محذرا من أن "العالم يكاد ينسى معاناة غزة". وطالب الأمم المتحدة بدور أكثر فاعلية.

وتابع: "الولايات المتحدة لم تعد طرفا محايدا، بل وضعت كل ثقلها إلى جانب إسرائيل، وهو ما يضعها في موقع المسؤولية المباشرة عما يجري".

استمر الهدنة

وفي حديثه عن الواقع الميداني، أبدى الحمادي تشاؤمه بشأن استمرارية الهدنة، قائلا: "لا ضمانات لاستمرار التهدئة. إسرائيل، وبالأخص حكومة نتنياهو، قادرة على إغلاق المعابر في أي لحظة".

وانتقد ما وصفه بـ"غياب البعد الإنساني"، مشيرا إلى أن إسرائيل "تتعامل مع الجميع دون تمييز، في خرق واضح لكل الأعراف الأخلاقية والقانونية".

وأضاف أن "حماس وإسرائيل يتحملان المسؤولية عما يحدث، فقرارات حماس الاستراتيجية كانت خاطئة، بينما تجاوزت إسرائيل كل الخطوط الحمراء في بطشها دون أي رادع".

واعتبر أن "ما يجري هو محاولة لامتصاص الغضب العالمي، قبل استئناف العمليات العسكرية مجددا".

وأضاف: "إسرائيل ترفع شعار السلام، لكن ممارساتها على الأرض تناقض هذه الادعاءات. لا يمكن لأي طرف دولي أن يضع يده في يد دولة ترتكب انتهاكات صارخة بحق المدنيين".

الدولة الفلسطينية والاعتراف الدولي

وأكد الحمادي أن "الدولة الفلسطينية ستقوم لا محالة". مشيرا إلى الدعم الدولي المتزايد، بما في ذلك إعلان فرنسا نيتها الاعتراف بها، إلى جانب دول أخرى.

ودعا الدول إلى اتخاذ قراراتها السيادية دون الخوف من إغضاب الولايات المتحدة، قائلا: "الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو قرار أخلاقي بالدرجة الأولى قبل أن يكون سياسيا".

وتابع الحمادي قائلا: "القضية الفلسطينية لا تختزل في المساعدات الإنسانية. القضية هي حق الشعب في الأرض والدولة والمستقبل".

عبدالله بن زايد: الأوضاع الإنسانية في غزة بلغت مرحلة حرجة

والسبت، قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، إن "الأوضاع الإنسانية في غزة بلغت مرحلة حرجة وغير مسبوقة".

وذكر الشيخ عبدالله بن زايد، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "لقد بلغت الأوضاع الإنسانية في غزة مرحلة حرجة و غير مسبوقة، وتواصل الإمارات العربية المتحدة تصدُّر الجهود الدولية الرامية إلى إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق". وأضاف: "سنواصل إيصال الدعم الإغاثي إلى من هم في أمسّ الحاجة، برًّا و جوًّا وبحرًا". وكشف: "سنستأنف عمليات الإسقاط الجوي على الفور. ويبقى التزامنا بالتخفيف من المعاناة و تقديم الدعم راسخا لا يتزعزع".