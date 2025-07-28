وأضافت المصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، أن هذه التصريحات تعتبر "استفزازية ومثيرة لغضب كل أردني شريف، مشددة على أن الأردنيين يأخذون أوامرهم من دولتهم فقط".

وأوضحت المصادر أن الأردن مستمر في تقديم المساعدات الإغاثية إلى غزة، ويرفض تسييس هذا الدعم، مؤكدة أن من الأفضل أن يتوقف من يستخدم "مجاعة غزة" كورقة في المفاوضات.

والأحد، أرسلت الأردن، شاحنات تحمل مساعدات إنسانية نحو قطاع غزة، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تعليق عملياته العسكرية في مناطق عدة بالقطاع.

وأعلن الأردن انطلاق قافلة مساعدات إنسانية مكوّنة من 60 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية، الأحد، متجهة إلى قطاع غزة لدعم الأهالي في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)، فقد تم تجهيز وتسيير هذه القافلة بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية وبرنامج الغذاء العالمي والمطبخ المركزي العالمي.