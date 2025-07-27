وأفادت مصادر طبية في مستشفى ناصر الطبي بأن 5 أشخاص قتلوا بينهم أطفال، وأصيب آخرون إثر قصف مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس.

ارتفاع ضحايا التجويع إلى 128

من ناحية ثانية، أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد، وفاة طفلة بسبب التجويع وسوء التغذية في قطاع غزة ما يرفع عدد الوفيات بين الأطفال إلى 86.

ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر في مستشفى العودة بالنصيرات قولها إن "الطفلة نور أبو سلعة، البالغة من العمر 10 سنوات، استشهدت بسبب التجويع وسوء التغذية في غزة".

وحسب المصادر "ارتفع عدد شهداء التجويع في قطاع غزة إلى 128".

وأشارت الوكالة إلى أنه في كل لحظة تصل حالات سوء تغذية ومجاعة إلى المستشفيات في غزة، حيث يعاني 900 ألف طفل في غزة الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس ويونيو الماضيين نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.