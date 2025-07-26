وقال الجيش في بيان: "بناء على توجيهات القيادة السياسية، وعقب تقييم الوضع الذي عُقد مساء السبت، بدأ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، ودحض الادعاءات الكاذبة حول التجويع المتعمد في القطاع".

وأضاف: "يستأنف الجيش الإسرائيلي الليلة (السبت) عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية، في إطار جهوده المستمرة للسماح بدخول المساعدات إلى غزة وتسهيلها. ستُجرى عملية الإنزال الجوي بالتنسيق مع منظمات الإغاثة الدولية والجيش الإسرائيلي، بقيادة منسق أعمال الحكومة في المناطق وسلاح الجو الإسرائيلي".

وتابع: "ستشمل عمليات الإنزال الجوي سبع منصات من المساعدات تحتوي على الدقيق والسكر والأغذية المعلبة، مقدمة من منظمات دولية".

كما أشار في البيان نفسه: "بالإضافة إلى ذلك، تقرر إنشاء ممرات إنسانية مخصصة لتمكين الحركة الآمنة لقوافل الأمم المتحدة التي تنقل الغذاء والدواء إلى السكان".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "مستعد لتطبيق هدنات إنسانية في المناطق المكتظة بالسكان، وسيواصل العمل على تفكيك البنية التحتية للإرهاب والقضاء على الإرهابيين في مناطق نشاطهم".

وأورد: "تقع مسؤولية توزيع الغذاء على سكان غزة على عاتق الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية. لذلك، يُتوقع من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تحسين فعالية توزيع المساعدات وضمان عدم وصولها إلى حماس".

وختم بالقول: "يؤكد الجيش الإسرائيلي أن العمليات القتالية لم تتوقف. سنواصل عملياتنا في قطاع غزة لإعادة جميع الأسرى وهزيمة منظمة حماس الإرهابية، فوق الأرض وتحتها".