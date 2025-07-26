وقال الناطق الرسمي باسم تحالف السودان التأسيسي، علاء الدين عوض نقد، إن الهيئة القيادية للتحالف عقدت يوم الخميس 24 يوليو دورة الانعقاد الثانية لمناقشة عدة نقاط مهمة، من بينها تشكيل المجلس الرئاسي واختيار رئيس وزراء حكومة السلام الانتقالية.

وأضاف: "بعد مداولات مثمرة وحوارات اتسمت بالهدوء والموضوعية، فقد توصلت الهيئة القيادية للقرارات التالية:

تأسيس المجلس الرئاسي لحكومة السلام الانتقالية من 15 عضوا، من ضمنهم حكام الأقاليم.

دقلو سيرأس المجلس الرئاسي لحكومة السلام الانتقالية.

اختيار تعيين محمد حسن التعايشي رئيسا للوزراء في حكومة السلام.

وكشف: "تواصل الهيئة القيادية لتحالف السودان التأسيسي مناقشة بقايا القضايا في الأجندة المدرجة في جدول أعمال الدورة الثانية للانعقاد".

وتابع: "تجدد الهيئة القيادية تأكيدها على بناء وطن يسع الجميع وسودان جديد علماني ديمقراطي لا مركزي وموحد طوعيا قائم على أسس الحرية والسلام والعدالة والمساواة".