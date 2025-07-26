وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه "قتل قياديا في مقر قطاع بنت جبيل التابع لحزب الله ويدعى علي عبد القادر إسماعيل".

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة الطويري جنوبي لبنان، كما أشارت إلى شن الجيش الإسرائيلي غارة على طريق عام طويري صريفا جنوبي لبنان.

وشهد لبنان الثلاثاء الماضي، مقتل 12 شخصا في غارات إسرائيلية على شرق البلاد، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي شن ضربات على مواقع لحزب الله.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان "إن الطيران الحربي المعادي شن غارات على منطقة وادي فعرا في البقاع الشمالي، إحداها استهدفت مخيما للنازحين السوريين، ما أدى إلى سقوط 12 قتيلا من بينهم 7 قتلى سوريين، و8 جرحى".

كما أفادت وكالة "رويترز" بمقتل 12 شخصا في غارات إسرائيلية على سهل البقاع في لبنان، في أعلى حصيلة يومية منذ هدنة 2024.

وأوضحت أن خمسة مقاتلين من حزب الله بين 12 قتيلا الذين سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية.