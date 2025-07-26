تفصيلا، قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو ضرب أكثر من 100 هدف في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأشار إلى أن من بين الأهداف التي تم ضربها "خلايا إرهابية، وأنفاق قتالية، وبنية تحتية عسكرية، ومواقع صواريخ مضادة للدبابات، ومخازن أسلحة"، بالإضافة إلى منصة إطلاق أُطلق منها صاروخ مضاد للدبابات باتجاه قوات إسرائيلية في مدينة غزة.

مقتل 25 من بينهم 13 قتلوا

من ناحية ثانية، أفادت مصادر طبية فلسطينية في غزة بمقتل 25 فلسطينيا، منذ صباح اليوم الأحد، بينهم 13 قتلوا قرب مراكز توزيع المساعدات.

كما أفادت مصادر طبية بارتفاع ضحايا التجويع في القطاع إلى 124، وذلك بعد الإعلان عن وفاة الرضيع "هود عرفات" صباح السبت نتيجة سوء التغذية ونقص الحليب في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية قولها إن "عدد الأطفال الذين توفوا نتيجة سوء التغذية والمجاعة منذ يوم أمس ارتفع إلى 3 ما يرفع عدد شهداء التجويع في قطاع غزة إلى 124، عقب ارتقاء 11 خرين خلال الساعات الـ28 الماضية".

وأضافت أن "من بين شهداء سياسة التجويع التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة 84 طفلا، بعد أن أُعلن أمس عن وفاة رضيعين بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع".

وأشارت إلى أنه في كل لحظة تصل حالات سوء تغذية ومجاعة إلى المستشفيات في غزة، حيث يعاني 900 ألف طفل في غزة الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس ويونيو الماضيين نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة