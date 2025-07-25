وفي رده على سؤال حول عزم إعلان فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين، قال ترامب ساخرا: "هو شخص مختلف... الرئيس فرنسي."

وتابع قائلا: "هو لاعب جيد، وكل ما يقوله لا يهم."

وأضاف ترامب، المعروف بتصريحاته الحادة تجاه القادة الأوروبيين: "على الرغم من أنه يلعب دورا جيدا، فإن هذه التصريحات– ربما – لن تتحقق."

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه الاعتراف رسميا بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، ضمن تحرك أوروبي أوسع للضغط من أجل حل الدولتين.

وقد أثار هذا الإعلان موجة ردود فعل واسعة، تراوحت بين الترحيب الفلسطيني والانتقاد الحاد من الجانب الإسرائيلي.

وفيما وصفت حركة حماس القرار بأنه "خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني"، دعت في بيان لها دول أوروبا إلى أن تحذو حذو فرنسا، مؤكدة تمسكها بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس.

في المقابل، عبّر القادة الإسرائيليون عن رفضهم الشديد لخطوة ماكرون. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن الاعتراف بدولة فلسطينية "يكافئ الإرهاب" ويشكّل "منصة إطلاق لإبادة إسرائيل"، محذرا من تحول الدولة الفلسطينية إلى "وكيل إيراني جديد"، كما وصف غزة اليوم.