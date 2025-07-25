وقال والد جندي إسرائيلي قتل في الحرب: "نحن نواجه قرارات صعبة، وبوسعنا أن نختار طريق الحرب والجوع والموت، لكن يجب أن نختار الحياة."

أما والدة الجندي نمرود كوهين، الذي اختطفته حركة حماس خلال الهجوم في 7 أكتوبر 2023، قالت إن ابنها أراد أن يحمي بلاده، لكن البلاد لا تحميه الآن، حسب تقرير نشره موقع صحيفة يديعوت أحرونوت على الإنترنت "واي نت".

وتساءل سياسي محلي سابق من المنطقة التي تضررت من هجوم حماس في 7 أكتوبر في جنوبي إسرائيل: "ما قيمة النصر الكامل إذا لم يعد الجميع إلى ديارهم؟"

ولا يزال هناك 50 رهينة في قطاع غزة، يعتقد أن 20 منهم على الأقل على قيد الحياة. وكانت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى قد اختطفت أكثر من 250 شخصا من إسرائيل إلى قطاع غزة خلال الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص.