ولا تزال وحدات الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق في جبل سيار بسيدي إسماعيل بولاية باجة شمال تونس بدعم من مروحيات عسكرية.

كما تبذل فرق الإطفاء جهودا لإخماد حريق اندلع في منطقة الدولاب الجبلية بمعتمدية سبيطلة في ولاية القصرين غرب البلاد، والحيلولة دون توسع النيران إلى المناطق السكنية.

ولم تبلغ السلطات على الفور عن خسائر كبيرة في مساحات الغابات.

وشهدت أغلب المدن التونسية موجة حارة شديدة تجاوزت الأربعين درجة وبلغت أقصاها 48 درجة بولايتي القيروان وتوزر.

ووفق بيانات الحماية المدنية قامت فرق الإطفاء بـ202 تدخلا لإخماد حرائق في أنحاء البلاد منذ صباح أمس الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس.