وأوضح نتانياهو في خطاب، أن على حركة حماس ألا تنظر إلى استعداد إسرائيل للتوصل إلى اتفاق هدنة في غزة على أنه "ضعف".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نعمل على التوصل إلى اتفاق جديد للإفراج عن رهائننا، لكن إذا فسرت حماس استعدادنا للتوصل إلى اتفاق على أنه ضعف أو فرصة لفرض شروط استسلام من شأنها أن تعرض دولة إسرائيل للخطر، فهي ترتكب خطأ فادحا".

في السياق ذاته، قال مسؤول إسرائيلي إن رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة ليس كافيا لإحراز تقدم.

وأضاف أن إسرائيل تعتزم مواصلة المحادثات.