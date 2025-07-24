وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا مساء الجمعة الماضية، لكن الاشتباكات بين مقاتلين من العشائر ومجموعات درزية استمرت عند مدخل السويداء في جنوب سوريا، حيث أدت أعمال العنف منذ نحو أسبوع إلى مقتل المئات ونزوح عشرات الآلاف.

ويوم الأربعاء، شددت واشنطن على ضرورة الحوار لمعالجة الأزمة الحالية في جنوب سوريا وأهمية حماية المدنيين من جميع الأطراف.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان عقب اجتماع وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو في واشنطن مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الوزيرين ناقشا ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في سوريا.

وأضاف البيان أن الوزيرين ناقشا أيضا الأوضاع الأمنية في المنطقة بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية.