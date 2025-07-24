وأضاف أولمرت: "منذ مارس 2025، يسود في إسرائيل شعور متزايد بأن الحرب لم تعد تسير كما كان من المفترض"، مشيرا إلى أن "لا حاجة لأي عمليات عسكرية إضافية، ولا يوجد هدف يمكن تحقيقه بعد الآن".

وانتقد أولمرت بشدة استمرار العمليات العسكرية، موضحا أن "مواصلة وتوسيع العمليات العسكرية، والتي تؤدي حرفيا إلى مقتل جنود إسرائيليين، وربما أيضا إلى مقتل الرهائن، فضلا عن مقتل العديد من المدنيين الفلسطينيين غير المتورطين في غزة، لم يعد أمرا يمكن تبريره".

وختم بالقول: "علينا أن نعيد جميع الرهائن، وأن ننهي هذه الحرب".

مفاوضات غير مباشرة

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق في وقت يواصل وفدان من حماس وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة في قطر للأسبوع الثالث على التوالي، بهدف الوصول لاتفاق لوقف النار بعد 21 شهراً من الحرب.

كما تستند المبادرة التي تتم مناقشتها بوساطة قطرية وأميركية ومصرية، إلى اقتراح هدنة مؤقتة لمدة 60 يوماً، يتخللها الإفراج بشكل تدريجي عن محتجزين في قطاع غزة، في مقابل إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وتطالب حماس بأن يتضمن أي اتفاق ضمانات لإنهاء الحرب بشكل دائم، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تربط أي وقف نهائي للعمليات العسكرية بتفكيك البنية العسكرية للحركة.