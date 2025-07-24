وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن جميع المصابين هم جنود كانوا ينتظرون في محطة حافلات لحظة وقوع العملية. ووفق خدمة الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود الحمراء"، فإن ستة من الجنود أصيبوا بجروح متوسطة، بينما وُصفت إصابات الثلاثة الآخرين بأنها طفيفة.

الشرطة تلاحق المنفذ بالمروحيات

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن منفذ العملية استخدم مركبة خاصة لتنفيذ الهجوم، قبل أن يفرّ من المكان، مشيرة إلى أن الشرطة الإسرائيلية تعتقد أن الدهس كان متعمدا.

وتواصل قوات الشرطة حاليا البحث عن المشتبه به في المناطق المفتوحة، بمساعدة طائرة مروحية وطائرات بدون طيار ووحدة من الكلاب البوليسية والدراجات النارية وفرق الطوارئ، مع تفعيل كافة الوسائل التكنولوجية.

ويقوم المخبرون والخبراء الجنائيون بفحص السيارة التي تركت في مكان قريب من الحادث، لجمع أدلة إضافية.

وأكد إيلي بين، المدير العام لنجمة داوود الحمراء، أن "الحادث لم يسفر عن إصابات خطيرة"، لافتا إلى أن "فرق الإنقاذ ما زالت في الموقع لتقديم العلاج ونقل المصابين".

إغلاق المعابر والطريق إلى طولكرم

في السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام عبرية أن الشرطة أغلقت عددا من المعابر الرئيسية في محيط كفار يونا، بما في ذلك الطريق المؤدي إلى مدينة طولكرم الواقعة شمال غرب الضفة الغربية المحتلة، في محاولة لتحديد وجهة المنفذ.

ولم تُعلن الشرطة حتى الآن عن هوية المشتبه به، كما لم تصدر أي جهة فلسطينية بيانا حول الهجوم حتى اللحظة.

وتشهد إسرائيل حالة من التوتر الأمني المتصاعد منذ أشهر، وسط تحذيرات من عودة العمليات الفردية، خاصة في ظل التصعيد العسكري المستمر في قطاع غزة والتوتر على الجبهة الشمالية.