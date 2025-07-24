وجاء في بيان، نشرته الحركة عبر حسابها في "تلغرام": "حركة حماس سلّمت قبل قليل، للإخوة الوسطاء، ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار" في غزة.

ولم يقدم البيان أي تفاصيل بشأن مضمون الرد الذي قدمته على مقترح التهدئة الأخير المقدم لها.

وللاسبوع الثالث على التوالي، يواصل وفدان من حماس وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة في الدوحة، بهدف الوصول لاتفاق لوقف إطلاق نار بعد 21 شهرا من حرب مدمرة اندلعت إثر هجوم لحماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وتستند المبادرة التي تتم مناقشتها بوساطة قطرية وأميركية ومصرية، إلى اقتراح هدنة مؤقتة لمدة 60 يوما، يتخللها الإفراج بشكل تدريجي عن رهائن محتجزين في قطاع غزة، في مقابل إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وتطالب حماس بأن يتضمن أي اتفاق ضمانات لإنهاء الحرب بشكل دائم، وهو ما ترفضه إسرائيل، التي تربط وقفا نهائيا للعمليات العسكرية بتفكيك البنية العسكرية لحماس.