وقالت وكالة الأنباء السورية سانا: " وصلت إلى محافظة السويداء اليوم، قافلة مساعدات إنسانية مقدمة من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، عبر معبر بصرى الشام، ضمن جهود متواصلة لتعزيز الاستجابة الإغاثية للأسر المتضررة وتلبية احتياجاتها الأساسية".

وأضافت أن "القافلة تضم ما يقارب 4 آلاف سلة غذائية، و10 آلاف عبوة مياه شرب، إضافة إلى صهاريج محملة بالوقود، و66 طنا من مادة الطحين، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار المعيشي في المناطق المتأثرة".

وأوضحت أنه تم "تسهيل دخول القافلة من قبل الجهات الحكومية، تأكيدا على التزامها بمواصلة تقديم الدعم الإنساني لكل المواطنين دون تمييز".