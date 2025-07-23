وأفادت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية بأن المشتبه بها ناشطة ضد الحكومة الإسرائيلية من تل أبيب، وقد تم اعتقالها قبل أسابيع، ونشر الخبر اليوم بعد رفع الحظر عن تفاصيل التحقيق.

وجاء في بيان للشرطة: "خلال التحقيق، ثارت شبهات ضد امرأة في السبعينيات من عمرها، ناشطة ضد الحكومة، ومقيمة في تل أبيب، عبرت أمام آخرين عن نيتها اغتيال رئيس الوزراء.

ولتحقيق نواياها، تواصلت مع نشطاء آخرين من أجل الحصول على وسائل قتالية، واستفسرت عن الترتيبات الأمنية المتعلقة برئيس الوزراء"، وفقا لما نقلته قناة "آي 24 نيوز".

وأوضحت القناة: "بدأ التحقيق قبل نحو شهرين بعد أن أبلغ نشطاء احتجاج جهاز الأمن العام (الشاباك) بأن المرأة صرحت أمامهم بأنها ترغب في "قتل" نتنياهو". مضيفة أن المشتبه بها "حاولت الحصول على أسلحة، بما في ذلك، حسب الشبهات، قاذفة صواريخ من طراز RPG".

وبعد التحقيقات، تم الإفراج عنها بشروط مقيدة، من بينها حظر الاقتراب من المباني الحكومية أو من نتنياهو، وفقا لما ذكرته صحيفة "إسرائيل هيوم".

وبحسب ذات المصادر، حجبت الشرطة اسم وعنوان سكن المشتبه بها، وتم تحويل الملف إلى مكتب المدعي العام، ومن المتوقع تقديم لائحة الاتهام يوم الخميس.