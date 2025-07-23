ونقلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، عن روبيو تشديده على دعم بلاده لأمن واستقرار العراق، ووقوفها إلى جانب الحكومة العراقية في مواجهة التحديات الأمنية، خاصة تلك التي تستهدف المنشآت الحيوية وقطاع الطاقة.

ويأتي هذا الاتصال في أعقاب سلسلة من الهجمات المجهولة التي طالت مواقع للطاقة خلال الأسابيع الماضية، ما أثار قلقا داخليا ودوليا من عودة التوترات الأمنية التي قد تؤثر على الاقتصاد العراقي وجهود الإعمار.