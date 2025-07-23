وقالت تامي بروس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحفيين، يوم الثلاثاء، إن ويتكوف يتوجه إلى المنطقة بـ "أمل كبير " في أن الولايات المتحدة يمكنها أن تحقق اتفاق وقف إطلاق نار فضلا عن ممر إنساني جديد لتوزيع المساعدات.

وأضافت بروس: "أشير إلى أننا ربما نحظى بأنباء جيدة ما ، ولكن مجددا، كما نعلم يمكن أن تكون هذه ديناميكية متغيرة باستمرار ".

ولم تكن لدى بروس أي تفاصيل أخرى عن الأماكن التى سيزورها ويتكوف أو خططه. ويأتي هذا فيما شهدت غزة أكثر يوم يسقط فيه قتلى من منتظري المساعدات في أكثر من 21 شهرا من الحرب، حيث لقى 85 فلسطينيا على الأقل حتفهم أثناء محاولتهم الوصول للغذاء أمس الأول الأحد.