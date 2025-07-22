وقال الفرحان، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية": "لم نتوصل إلى أي دليل على تورط مسؤولين بانتهاكات الساحل".

وأضاف: "لو توصلنا إلى أي دليل أو قرينة أو قناعة بأن هناك من أعطى أوامر لتنفيذ تلك الانتهاكات لكنا تحدثنا عن ذلك".

وأشار إلى أن "الشهادات تؤكد وجود حالة من العشوائية خلال أحداث الساحل.. كانت هناك سلوكات متباينة، بين شخص ينفذ جريمة وآخر يحاول منعها".

وتابع أنه "تمت إحالة المتهمين بأحداث الساحل السوري للقضاء"، مبرزا أن "كشف أسماء المتهمين ليس من حقّ لجنة التحقيق".

وكشف أن اللجنة أوصت "بإصلاح البيئة القانونية في سوريا".

وأكد الفرحان أن اللجنة "عملت بأعلى درجة ممكنة من الالتزام بمعايير النزاهة والاستقلالية والحياد.. ومن يقيّم عمل اللجنة هم عائلات الضحايا".

النتائج الرئيسية لتقرير اللجنة