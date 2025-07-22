وذكر زملط، في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية": "بنيامين نتنياهو لا يريد عودة الحكومة الفلسطينية إلى غزة".

وأضاف أنه "يجب وقف الحرب في غزة وإعادة بناء القطاع والاعتراف بدولة فلسطين".

وأشار إلى أن "إسرائيل تشوّه الحقائق وتنزع الصفة الإنسانية عن سكان غزة"، مبرزا "إسرائيل دمّرت مقوّمات الحياة في قطاع غزة، كما أنها تمارس سياسة التجويع ضد أطفال غزة".

وتابع: "إسرائيل تمارس حرب إبادة وتحاول محو الفلسطينيين من غزة.. والشعب الفلسطيني بصموده حصد تضامنا دوليا واسعا".

وكشف أن هناك "حرب إبادة تحصل أيضا في الضفة الغربية".

وأوضح: "ما تفعله إسرائيل في غزة والضفة هو عملية ممنهجة لإزالة الفلسطينيين من القطاع".