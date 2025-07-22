ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) فقد أعلن "الديوان الملكي أن العماد جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، سيصل إلى البلاد في 22 يوليو الحالي، في زيارة لمملكة البحرين يجري خلالها مباحثات مع ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة".

وتابعت الوكالة أن الزيارة "تتناول العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين، بالإضافة إلى المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية".

وأشارت إلى أن "الديون الملكي يغتنم هذه المناسبة ليرحب بضيف البلاد والوفد المرافق، متمنيا له طيب الإقامة في مملكة البحرين".