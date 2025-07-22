وقد تغير المشهد على الطريق الغربي المؤدي إلى المدينة خلال 12 ساعة فقط، حيث أقيمت سواتر ترابية باستخدام جرافة على بعد نحو 25 كيلومترا من مركز المدينة، وتمركزت العشرات من عناصر الأمن السوري أمام الحواجز.

ويُنظر إلى الهدنة الراهنة بوصفها اختبارا حاسما لمستقبل سوريا، إذ إن انهيارها قد يجر البلاد إلى مزيد من التصعيد والعنف الطائفي.

وشهدت المدينة خلال الأيام الماضية عمليات قتل ميداني وإعدامات جماعية، بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن نشطاء ومواطنين دروز.

وفي مشاهد مروعة رُصدت داخل المدينة، وُجدت جثث لمدنيين في الشوارع، غالبيتها مصابة بطلقات في الرأس، فيما لا تزال منازل ومتاجر تحترق نتيجة أعمال نهب واسعة أعقبت انسحاب المقاتلين من بعض المناطق.

ومع غياب ممرات آمنة وغياب أي تقدم حقيقي نحو حل سياسي، يبقى مصير المدنيين داخل السويداء معلقًا، بينما تتسارع ملامح كارثة إنسانية قد تكون من بين الأسوأ في البلاد منذ سنوات.