وأضاف لازاريني أن القناصة يطلقون النار عشوائيا على الحشود كما لو كان تم منحهم رخصة للقتل، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية تقوم بمطاردة جماعية للفلسطنيين، في ظل إفلات تام من العقاب.

وتتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث بلغ الجوع وسوء التغذية مستويات غير مسبوقة. التقرير التالي يرصد لكم آخر المعطيات في هذا الشأن.

الكارثة بالأرقام

ارتفاع عدد الوفيات بسبب نقص الغذاء والدواء إلى 620 فلسطينيا.

70 فلسطينيا قضوا بسبب الجوع منذ يونيو الماضي.

تسجيل 19 وفاة نتيجة الجوع الحاد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ارتفاع عدد الأطفال الذين توفوا بسبب سوء التغذية إلى 69.

650 ألف طفل في غزة يواجهون مخاطر عدة بسبب الجوع.

112 طفلا يدخلون المستشفيات يوميا للعلاج من سوء التغذية والهزال.

تواجه نحو 60 ألف حامل خطرا حقيقيا بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن صدمته جراء المعاناة الإنسانية في غزة، معتبرا أن آخر شرايين الحياة التي تُبقي السكان على قيد الحياة على شفا الانهيار.