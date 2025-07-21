وفي تفاصيل الحادث المروّع في السويداء، أفاد نشطاء على مواقع التواصل بأن الضحايا الثلاث الذين ظهروا في الفيديو هم معاذ عرنوس (من مواليد 2002، طالب طب أسنان)، براء عرنوس (مواليد 2005، طالب هندسة)، وأسامة عرنوس (مواليد 1998، طبيب أسنان).

ووقع الحادث يوم الأربعاء 16 يوليو في مدينة السويداء، معقل الطائفة الدرزية، التي شهدت تصعيدا غير مسبوق خلال الأيام الماضية.

وأثار التصعيد مخاوف من انزلاق سوريا مجددا إلى حالة من الفوضى الأمنية، في وقت لا تزال البلاد تعاني من تداعيات حرب استمرت أكثر من 13 عاما.

وارتفع عدد القتلى جراء أعمال العنف التي اندلعت الأسبوع الماضي في السويداء بجنوب سوريا، إلى 1120 قتيلا، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأحصى المرصد في عداد القتلى 427 مقاتلا و298 مدنيا من الدروز.

وفي المقابل، قتل 354 من عناصر وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام، إضافة الى 21 من أبناء العشائر.