وفيما بدا واضحا أن المواطن الذي يقصده غرينيل قتل في أحداث السويداء الدامية، قال: "وصلتني للتو أخبارٌ ومقاطع فيديو مروعة عن مواطن أميركي من أوكلاهوما يُقال إنه قُتل بوحشية في سوريا. إنه درزي".

وأضاف: "أبلغتُ مسؤولا كبيرا في وزارة الخارجية وعضوا في الكونغرس للتحقق من الحقائق. ادعوا لعائلته".

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المواطن المقصود يدعى حسام سرايا، وهو مؤسس المدرسة السورية الافتراضية.

وأضافوا أن سريا تمت تصفيته ميدانيا رفقة خمسة من أفراد أسرته في دوار تشرين وسط مدينة السويداء.

وعلى صفحة حسام سرايا في موقع فيسبوك يمكن رؤية مكان إقامته في أوكلاهوما وهو ما يتطابق مع ما قاله غرينيل.

وقال المبعوث الأميركي توم باراك، الإثنين، إنه يجب محاسبة الحكومة السورية، وذلك على خلفية الاشتباكات التي وقعت في محافظة السويداء.