وفي مؤتمر صحفي من بيروت صرح باراك: "نتفاعل مع تطورات السويداء بقلق وألم وتعاطف ومساعدة"، مضيفا أنه "يجب محاسبة الحكومة السورية".

وأضاف أن واشنطن تحرص "على وجود تنسيق بين سوريا ودول الجوار حولها سواء إسرائيل أو غيرها من الدول".

وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، قال باراك إن واشنطن تسعى لمساعدة اللبنانيين على إحلال السلام، لكن الحل بأيدي الحكومة اللبنانية.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعتبر حزب الله منظمة إرهابية ولن تتحاور معها.

وأشار إلى أن واشنطن لا تعتزم فرض عقوبات على لبنان، مؤكدا أن لبنان جزء من الاستقرار الإقليمي.

وفيما يتعلق باستمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان، قال باراك: "نحاول معالجة أسباب فشل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل".

وتابع: "لا يحق للولايات المتحدة محاولة إجبار إسرائيل على فعل أي شيء... لا يمكن لأميركا إلا التأثير".