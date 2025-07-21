وقال كاتس "نعمل بحزم على إحباط أي محاولة لإعادة تأهيل البنى التحتية الإرهابية في اليمن".

من ناحيته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في حسابه على "إكس" إن "الجيش هاجم ودمر بنى تحتية عسكرية للنظام الحوثي الإرهابي في ميناء الحديدة".

وأشار إلى أن "من بين البنى التحتية المستهدفة آليات هندسية تعمل لاعمار بنى الميناء وبراميل وقود وقطع بحرية تستخدم لأنشطة عسكرية".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، بما فيها إذاعة الجيش والقناة 14، ذكرت أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أهدافا تابعة للحوثيين في ميناء الحديدة باليمن.

وبحسب التقارير، فإن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات مركّزة على أهداف داخل الميناء، في وقت لم تُصدر فيه صنعاء أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر.

وتُعد هذه الهجمات تصعيدًا جديدًا في سلسلة المواجهات الإقليمية المتصاعدة بين إسرائيل وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، في ظل التوترات المستمرة في البحر الأحمر وخليج عدن.