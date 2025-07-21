وأفادت "وفا" بـ "استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين في قصف لقوات الاحتلال استهدف خيمة لعائلة أبو طعيمة في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي القطاع".

وأضافت أن "مواطنين استشهدا وأصيب عدد آخر في قصف من مُسيرة للاحتلال على دوار النزلة في جباليا شمال قطاع غزة".

وأشار إلى أن "مواطنين آخرين استشهدا جراء قصف قوات الاحتلال المتواصل جنوب دير البلح وسط قطاع غزة، وجرى نقلهما إلى مستشفى شهداء الأقصى".

ووفق الوكالة: "أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، حتى الآن عن استشهاد 58,895 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 140,980 آخرين، في حصيلة غير نهائية".

وأشارت الوكالة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

الغذاء العالمي: مقتل "عدد لا يحصى" أثناء انتظار المساعدات

من ناحية ثانية، أعلن برنامج الأغذية العالمي، ومقره روما، أمس الأحد، أن عددا كبيرا من الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع في قطاع غزة قتلوا بنيران القوات الإسرائيلية أثناء انتظارهم شاحنات مساعدات تابعة للأمم المتحدة.

وأضاف البرنامج في بيان: "بعد وقت قصير من عبور معبر زيكيم الشمالي إلى غزة، واجهت قافلة تابعة للبرنامج، تضم 25 شاحنة، حشودا كبيرة من المدنيين الذين كانوا ينتظرون للحصول على إمدادات غذائية. ومع اقتراب القافلة، تعرض الحشد المحيط بها لإطلاق نار من الدبابات والقناصة الإسرائيليين ونيران أخرى".

وأضاف البرنامج أن الحادث أسفر عن "خسارة عدد لا يحصى من الأرواح"، وإصابة عدد أكبر بجروح خطيرة.

وتابع: "كان هؤلاء الأشخاص يحاولون ببساطة الحصول على الغذاء لإطعام أنفسهم وعائلاتهم على شفا المجاعة. ويسلط هذا الحادث المروع الضوء على الظروف المتزايدة الخطورة التي يتعين القيام في ظلها بالعمليات الإنسانية في غزة".

وأفادت السلطات الصحية المحلية بمقتل 67 فلسطينيا، بينما أفادت "وفا" بمقتل 58 فلسطينيا وإصابة 60 خرين على الأقل.

ودعا برنامج الأغذية العالمي إلى حماية جميع المدنيين وعمال الإغاثة الذين يقدمون المساعدات المنقذة للحياة.

وأضاف: "يجب أن تتوقف عمليات إطلاق النار بالقرب من البعثات الإنسانية والقوافل ومراكز توزيع الأغذية فورا. أي عنف يستهدف المدنيين الذين يسعون للحصول على مساعدات إنسانية أمر غير مقبول على الإطلاق".

وأكد برنامج الأغذية العالمي أن أزمة الجوع في غزة قد وصلت إلى مستويات جديدة من اليأس، مجددا دعواته لوقف إطلاق النار.

وأضاف: "لقد طال انتظار التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. يجب إطلاق سراح جميع الرهائن، ويجب أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من إيصال الإمدادات الغذائية الأساسية إلى السكان المدنيين في غزة بطريقة منتظمة وآمنة - أينما كانوا في جميع أنحاء قطاع غزة".