وقال المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك إن سوريا وإسرائيل اتفقتا على وقف إطلاق النار في السويداء، مضيفا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس السوري أحمد الشرع، بدعم من الولايات المتحدة، اتفقا على وقف إطلاق النار بدعم من تركيا والأردن ودول الجوار.

وطالب المبعوث الأميركي الدروز والبدو جنبا إلى جنب مع الأقليات الأخرى إلى إلقاء السلاح والعمل معا لبناء سوريا جديدة موحدة.

وأفادت وسائل اعلام سورية، صباح السبت، بأن قوات الأمن العام السورية بدات بالتحرك نحو مدينة السويداء لضبط الأمن وتنفيذ بنود الاتفاق على الأرض.

تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء:

يتضمن دخول مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية إلى محافظة السويداء.

ينص على دمج عناصر الفصائل من المحافظة بالأجهزة الأمنية للدولة.

يقضي بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط من البدو والدروز.

يشمل دمج الدروز بالمستقبل السياسي في المرحلة المقبلة.

يسمح بإمكانية خروج من يرفض الاتفاق عبر طريق آمن خارج البلاد.

ينص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات من البدو والدروز وفق القانون.

تكليف عناصر الفصائل من السويداء بالتعاون مع وحدات أخرى بحفظ الأمن داخل المحافظة.

يأتي الإعلان مع استمرار الاشتباكات في السويداء، التي أدت إلى نزوح عشرات الآلاف وسط أزمة إنسانية متصاعدة. وكانت القوات الحكومية قد انسحبت من المحافظة بعد اتفاق سابق لوقف إطلاق النار مع الجماعات الدرزية.

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت في وقت سابق أن الجهات المختصة تعمل على إرسال قوة، متخصصة لفض الاشتباكات في السويداء وحل النزاع بالحكمة، بالتوازي مع إجراءات سياسية وأمنية تهدف إلى تثبيت الاستقرار وضمان عودة الهدوء إلى السويداء في أسرع وقت ممكن.

وقالت الرئاسة السورية إن أحداث الجنوب السوري جاءت نتيجة تمدد مجموعات مسلحة خارجة عن القانون اتخذت من السلاح وسيلة لفرض الأمر الواقع.

وأضافت أن الهجوم على العوائل الآمنة وترويع الأطفال والتعدي على كرامات الناس في بيوتهم أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس.

وشددت الرئاسة السورية على أن المسؤولية الوطنية تقتضي أن يكون الجميع تحت سقف واحد هو الوطن وتحت مرجعية واحدة هي القانون.

ودعت إلى التكاتف من أجل تجاوز المحنة، ونبذ دعوات التصعيد، والعمل سويّاً لحماية النسيج الاجتماعي المتنوع في سوريا.