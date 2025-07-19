من "الصبر الاستراتيجي" إلى "الخداع الاستراتيجي"

بعد سنوات من ضبط النفس، يبدو أن طهران انتقلت إلى استراتيجية مزدوجة: التلويح بالتهدئة، مقابل تعزيز قدراتها العسكرية وتحديث ترسانة ميليشياتها. "حرب الاثني عشر يوما" كانت نقطة تحوّل، دفعت إيران لإعادة حساباتها.

تحذير إيراني من تحركات أميركية

نقلت "برس تي في" عن مسؤول إيراني أن واشنطن تستعد لمواجهة عسكرية تحت غطاء دبلوماسي. سياق التصعيد يربطه مراقبون بسلسلة استهدافات طالت قيادات إيرانية ومخازن سلاح.

شحنة أسلحة قياسية.. وتهريب منظم

بحسب "وول ستريت جورنال"، تم ضبط شحنة سلاح إيرانية ضخمة في طريقها للحوثيين، زنتها 750 طنا، وتضم صواريخ وطائرات مسيّرة ومنظومات دفاع. عمليات التهريب شملت بحارة يمنيين وخطوط بحرية متكررة، ما يكشف شبكة معقدة تعمل بسرية منذ سنوات.

حزب الله.. التهريب يعبر لبنان

الجيش اللبناني أعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة لحزب الله من سوريا. تقارير تؤكد استخدام مركبات صغيرة لتجاوز الرقابة، ما يعكس عزم إيران على تعويض خسائرها رغم المراقبة الدقيقة.

الحوثيون.. رأس الحربة الإيرانية

يُنظر للحوثيين باعتبارهم الورقة الأقوى لطهران. فواز منصر يشير إلى أن نوعية الأسلحة المصادرة (كروز، فرط صوتية، بحرية) تؤكد استعداد الجماعة لتصعيد بحري في باب المندب، ضمن سياسة ردع متقدمة.

السيطرة على الممرات البحرية

نشاط الحرس الثوري في مضيق هرمز وتعزيز الحوثيين لقدراتهم على البحر الأحمر، يهدف لإبقاء مضيقَي هرمز وباب المندب تحت ضغط دائم، ما يهدد أمن الطاقة العالمي في حال انفجار الأوضاع.

نفي رسمي.. ومراوغة إعلامية

إيران نفت رسميا إرسال أسلحة، لكن المراقبين يشككون. الصحفي عماد أبشناس يرى أن طهران تتجنب التورط المباشر، وتعتمد طرق تهريب غير تقليدية ودول وسيطة.

دعم تقني من موسكو وبكين؟

تحليلات تفيد بوجود دعم غير مباشر من روسيا والصين، خاصة في تكنولوجيا الصواريخ الفرط صوتية، تُنقل عبر قنوات يصعب تعقّبها، ما يعقد مهمة واشنطن في ضبط التفوق النوعي لطهران.

حرب استخباراتية تتصاعد

المرحلة الحالية تتسم بصراع استخباراتي مكثّف. إسرائيل استهدفت شخصيات حساسة داخل إيران خلال الحرب الأخيرة، فيما طهران سارعت لإعادة تشكيل منظوماتها الأمنية والعسكرية.

صراع على الحافة

إيران تصعّد في الميدان، وأميركا تستعد لردع إقليمي أوسع. الحوثيون يتحولون إلى ذراع رئيسية، في وقت تتشابك فيه الخطوط البحرية والجبهات الاستخباراتية. الشرق الأوسط يدخل مرحلة محفوفة بالمخاطر، وسط غموض حول ما إذا كانت المواجهة المقبلة ستبقى في الظل.. أم تتحوّل إلى صراع مكشوف.