وجاء ذلك بعد أيام من تصاعد التوترات، بما في ذلك غارات جوية إسرائيلية استهدفت دمشق ومواقع عسكرية سورية، بزعم "حماية الأقلية الدرزية".

وقالت إسرائيل إنها استهدفت مواقع للقوات الحكومية في جنوب سوريا طالبة انسحابها من مناطق الدروز.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، دعا السفير فليك جميع المكونات السورية، الدروز والبدو والسنة، إلى "إلقاء السلاح والمساهمة في بناء هوية سورية جديدة وموحّدة بالتعاون مع الأقليات الأخرى".

وكانت إسرائيل قد نفذت سلسلة من الضربات الجوية ضد منشآت حكومية في دمشق وجنوب سوريا من أجل "حماية مجتمعاتها الدرزية والردع ضد أي تهديد".

وأشار محللون إلى دور محوري لكل من تركيا والأردن والولايات المتحدة في المفاوضات. وأكد وزير الخارجية التركي هكان فيدان أن أنقرة تواصل التنسيق مع إسرائيل عبر أجهزة المخابرات، للتأكد من عدم زعزعة الاستقرار في المنطقة، وفقا لوكالة "رويترز".