ونقلت فرانس برس عن المرصد السوري ومصادر في صفوف المتحاربين أن الاشتباكات تدور بين مسلحين من العشائر ومقاتلين دروز في محيط السويداء.

وأكد مقاتلون من الجانبين لوكالة فرانس برس حصول تبادل لإطلاق النار.

وتأتي هذه التطورات، في وقت نفى فيه المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا تقارير عن انتشار قوات حكومية في محافظة السويداء، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وكانت وزارة الداخلية السورية أكدت أن قوات الأمن في حالة جاهزية طبيعية دون أي تحرك أو انتشار في محافظة السويداء.

من جهته، قال مصدر سياسي إسرائيلي، في وقت لاحق الجمعة، إن إسرائيل "ستسمح بدخول محدود للقوات السورية إلى السويداء خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة".

ووفقا لتقارير، يأتي القرار الإسرائيلي لاحتواء التوتر في المدينة الواقعة جنوبي سوريا.

يشار إلى أن القبائل العربية في سوريا كانت قد أعلنت، الخميس، النفير العام لنجدة عشائر البدو في السويداء.

ووصفت القبائل العربية في سوريا تحركها بأنه رد على الانتهاكات بحق عشائر البدو، بما شمل أعمال القتل والتهجير.