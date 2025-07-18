وأكدت وزارة الداخلية السورية أن قوات الأمن في حالة جاهزية طبيعية دون أي تحرك أو انتشار في محافظة السويداء.

من جهته، قال مصدر سياسي إسرائيلي، في وقت لاحق الجمعة، إن إسرائيل "ستسمح بدخول محدود للقوات السورية إلى السويداء خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة".

ووفقا لتقارير، يأتي القرار الإسرائيلي لاحتواء التوتر في المدينة الواقعة جنوبي سوريا.

وكان متحدث باسم الداخلية السورية قال لرويترز، في وقت سابق، إن قوات الأمن تستعد لإعادة الانتشار في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية لوقف القتال بين العشائر الدرزية والبدوية.

يشار إلى أن القبائل العربية في سوريا كانت قد أعلنت، الخميس، النفير العام لنجدة عشائر البدو في السويداء.

ووصفت القبائل العربية في سوريا تحركها بأنه رد على الانتهاكات بحق عشائر البدو، بما شمل أعمال القتل والتهجير.

وبدأ مقاتلو العشائر بالهجوم على مدينة السويداء وسيطروا على عدد من القرى والبلدات، واقتربوا من المدينة من الجهة الشمالية طريق دمشق، وفقا لتقارير محلية.

وذكر مسؤول عسكري إسرائيلي في وقت سابق أن بلاده "لن تسمح بحشد عسكري على حدودها مع جنوب سوريا".