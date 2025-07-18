وقال فولكر تورك في بيان "يجب أن يتوقف سفك الدماء والعنف، وأن تكون الأولوية القصوى لحماية جميع الناس، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وشدد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ضرورة "أن تُجرى تحقيقات مستقلة، سريعة وشفافة في كل أعمال العنف، وأن تتم محاسبة المسؤولين" عن هذه الانتهاكات.

وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى وجود "تقارير موثوقة عن انتهاكات واسعة النطاق تتضمن عمليات إعدام تنفذها قوات الأمن وعناصر مسلحة أخرى بينهم دروز وبدو".

يشار إلى أن أعمال العنف التي شهدتها السويداء في جنوب سوريا، في الأيام الماضية، أسفرت عن مقتل زهاء 600 شخص.