وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان "على خلفية الهجمات الأخيرة التي استهدفت الدروز في السويداء والوضع الإنساني الصعب في هذه المنطقة، أمر وزير الخارجية جدعون ساعر بإيصال مساعدات إنسانية عاجلة إلى السكان الدروز في المنطقة".

وأوضحت الوزارة، أن قيمة المساعدات ستكون مليوني شيكل (حوالى 600 ألف دولار) وتشمل حصصا غذائية وإمدادات طبية.

وتتعهد إسرائيل بحماية الدروز في المنطقة من أي هجوم، وتدعمها في ذلك دعوات من الأقلية الدرزية الموجودة في إسرائيل.

من جانبه، نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أن قوات الأمن السورية تستعد لإعادة الانتشار في مدينة السويداء، لفض الاشتباكات بين قوات العشائر والفصائل المحلية في السويداء.

وأكدت وزارة الداخلية السورية أن قوات الأمن في حالة جاهزية طبيعية دون أي تحرك أو انتشار في محافظة السويداء.

وفي وقت سابق، أفاد تلفزيون سوريا، الجمعة، بأن أرتالا من قوات الأمن الداخلي تتواجد على أطراف مدينة السويداء، وتستعد للدخول كقوات فض اشتباك بين قوات العشائر والفصائل المحلية.

وأشار إلى أن قوى الأمن الداخلي لم تتجه حتى الآن لنقاط الاشتباكات في مدينة السويداء، لافتا إلى اشتباكات عنيفة تدور على تخوم مدينة السويداء بين قوات العشائر والفصائل المحلية.

وفي سياق متصل، ذكر تلفزيون سوريا، أن قوات العشائر على بعد نحو 3 كيلو مترات من مدينة السويداء، مشيرا إلى تعزيزات كبيرة لقوات العشائر في قرية المزرعة بريف السويداء.