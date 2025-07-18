تفصيلا، قتل 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة جباليا النزلة شمال قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت "وفا" إن "4 شهداء وعدد من الجرحى وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، جراء قصف الاحتلال منزلا مأهولاً في جباليا النزلة".

وأشارت مصادر طبية، إلى أن 14 مواطنا قتلوا في قصف الاحتلال منذ فجر اليوم على عدة مناطق في قطاع غزة، بينهم 8 سقطوا في قصف إسرائيلي على عدة مناطق في خان يونس، حيث قتل 5 مواطنين، بينهم 3 نساء وطفل، وأكثر من 20 مصابا في قصف الاحتلال خيام نازحين في مواصي مدينة خان يونس.

كما قتلت مواطنة ونجلها وأصيب 9 آخرين جراء قصف مسيرة للاحتلال مدرسة الحناوي شمال غرب خان يونس، وقتل طفل وأصيب آخرين في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين قرب الأرض الطيبة بمواصي خان يونس.

وأشارت "وفا" إلى أن مواطنين آخرين قتلا وأصيب آخرون بجروح في قصف الطيران الإسرائيلي منزلاً لعائلة سحلول بمحيط مسجد الشافعي بالمعسكر الغربي في خان يونس.

وأطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي قذائفها بالتزامن مع إطلاق نار كثيف على المناطق الشرقية والغربية والشمالية من مدينة غزة.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، قتل 56 مواطنا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، أكثر من 198 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.