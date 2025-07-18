فقد قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن إيران ترسل أسلحة إلى حزب الله اللبناني عبر العراق وسوريا، كما ترسلها إلى الحوثيين في اليمن، حيث تسعى لتعويض مخزونات الأسلحة لدى الحوثيين بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية.

وقال مايكل نايتس، الباحث البارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ومقره الولايات المتحدة، والخبير في شؤون الميليشيات الحليفة لإيران: "تعيد إيران بناء وجودها في بلاد الشام بإرسال صواريخ إلى حزب الله وأسلحة من العراق إلى سوريا".

اعتراض أسلحة موجهة لحزب الله

وتقول الحكومة السورية الجديدة إنها ضبطت عددًا من شحنات الأسلحة، بما في ذلك صواريخ غراد - المُخصصة للاستخدام في أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة المُثبتة على شاحنات - على طول حدودها مع العراق ولبنان.

وأضافت وول ستريت جورنال أن إيران ترسل صواريخ إلى حزب الله اللبناني وتسعى لتهريب أسلحة من العراق إلى سوريا.

وأوضحت الصحيفة أن إيران تهرب الأسلحة إلى حزب الله في سيارات صغيرة عبر سوريا بعد أن كانت تستخدم شاحنات للتهريب سابقا.

في الأثناء، استولى الجيش اللبناني على شحنات وصلت عبر حدوده مع سوريا، تتضمن صواريخ روسية مضادة للدبابات، يفضلها حزب الله.

اعتراض أسلحة موجهة للحوثيين

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن إيران تتحرك بسرعة لتعويض مخزونات الأسلحة لدى الحوثيين بعد تعرضهم لضربات أميركية إسرائيلية، مشيرة إلى أن اليمن يعترض شحنة صواريخ ومعدات أخرى كانت موجهة للحوثيين.

وأشارت إلى أن المقاومة الوطنية في اليمن اعترضت هذا الأسبوع شحنة كبيرة من الصواريخ وقطع غيار الطائرات المسيرة ومعدات عسكرية أخرى كانت مُرسلة إلى الحوثيين على ساحل البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، المسؤولة عن العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، إن هذه كانت أكبر عملية ضبط لقوة المقاومة الوطنية لأسلحة تقليدية إيرانية متطورة، حيث بلغت 750 طنًا من صواريخ كروز، وصواريخ مضادة للسفن والطائرات، ورؤوس حربية، ومكونات استهداف، ومحركات طائرات بدون طيار.

كانت الشحنات مخبأة على متن سفينة، أسفل شحنات مُعلنة من مكيفات الهواء. وشملت صواريخ "قادر" الإيرانية المضادة للسفن، ومكونات لنظام الدفاع الجوي "صقر"، الذي استخدمه الحوثيون لإسقاط طائرات أميركية مُسيّرة من طراز "أم كيو – 9 ريبر".

وكانت عمليات المصادرة السابقة التي نفذتها الحكومتان اليمنية والأميركية تُسفر عمومًا عن أسلحة صغيرة أو قطع غيار، وليس صواريخ مُجمّعة بالكامل.

يأتي الاستيلاء بعد أسابيع فقط من وقف إطلاق النار الذي أوقف الحملة الجوية الإسرائيلية التي استمرت 12 يومًا ضد إيران - وهي سلسلة من الهجمات التي أظهرت ضعف إيران على الرغم من ترسانة الصواريخ والميليشيات المتحالفة التي بنتها لحماية نفسها.

انضمت الولايات المتحدة إلى الهجوم بقصف منشآت نووية إيرانية رئيسية. في ربيع هذا العام، قصفت الولايات المتحدة مواقع الحوثيين لمدة شهرين تقريبًا في جهد انتهى بوقف إطلاق النار وترك الحوثيين يبحثون عن المزيد من المعدات المتطورة.

تجديد أسلحة الحوثيين

قال محمد الباشا، مؤسس شركة "باشا ريبورت" الاستشارية الأمنية للشرق الأوسط ومقرها الولايات المتحدة: "يشير توقيت وحجم هذه الشحنة بقوة إلى أن إيران تتحرك بسرعة لتجديد مخزونات الحوثيين التي استنفدتها الغارات الجوية الأميركية".

وقال إن ذلك يُظهر أن طهران تريد "الحفاظ على وتيرة عملياتها العالية التي تستهدف إسرائيل وحركة الملاحة البحرية التجارية".

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الخميس، إن أي ادعاء بإرسال طهران أسلحة إلى اليمن لا أساس له من الصحة.

ربما بدأت جهود إعادة الإمداد تؤتي ثمارها بالفعل.

في الأسبوع الماضي، استخدم مقاتلو الحوثي قذائف صاروخية وصواريخ وطائرات مُسيّرة لإغراق سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر، مما أسفر عن مقتل 3 من أفراد طاقمهما على الأقل واحتجاز آخرين رهائن. كما تُطلق الجماعة المسلحة صواريخ باليستية على إسرائيل منذ أسابيع، على الرغم من اعتراض معظمها.

أثناء مرور الشحنات المضبوطة عبر جيبوتي، الواقعة في شرق إفريقيا، على مصب البحر الأحمر من اليمن، عثرت قوة المقاومة الوطنية على وثائق متعددة باللغة الفارسية تُشير إلى أن مصدرها إيراني. وتضمنت الوثائق دليلاً للكاميرات المستخدمة لتوجيه الصواريخ المضادة للطائرات، وشهادة جودة مُلحقة بزعانف صاروخية من صنع شركة إيرانية.

إيران تكثف جهودها لنقل أسلحة لحزب الله

كما اتسمت جهود إيران لنقل الأسلحة إلى حزب الله بتكثيفها. فقد أُجبرت الجماعة المسلحة على وقف إطلاق النار الخريف الماضي بعد حملة إسرائيلية من العمليات السرية والغارات الجوية والتوغل البري، والتي قضت على معظم ترسانتها وقياداتها.

وقال مايكل كارداش، نائب رئيس قسم إبطال مفعول القنابل السابق في الشرطة الإسرائيلية، إن الأشهر الأخيرة شهدت "اتجاهاً متزايداً لمحاولات التهريب عبر سوريا أو انطلاقاً منها" إلى حزب الله اللبناني.

وقد تعطلت إمدادات الأسلحة بسبب سقوط نظام بشار الأسد، المتحالف مع إيران، واستبداله بحكومة معادية. قال كارداش، المسؤول الآن عن أبحاث المتفجرات في شركة الاستشارات الأمنية الإسرائيلية "تيروجنس"، إن المهربين يضطرون الآن إلى جلب الأسلحة في شحنات صغيرة بعد أن كانوا يرسلون حمولات شاحنات في السابق.

في أحد الأمثلة في يونيو، أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية الجديدة أنها ضبطت صواريخ كورنيت روسية الصنع مضادة للدبابات في طريقها إلى لبنان في شاحنة تنقل خيارًا. وفي مايو، اعترض فرع الأمن العام صواريخ دفاع جوي إيرانية الصنع بالقرب من الحدود اللبنانية، وفقًا لوسائل إعلام تابعة للحكومة السورية الجديدة.

على الرغم من الجهود المكثفة لمنع حزب الله من إعادة تخزين ترسانته المتهالكة، فقد حققت الجماعة المسلحة، مثل الحوثيين، بعض النجاح.

وقال شخص مطلع على عمليات الجماعة إنها تصنع طائراتها المسيرة وصواريخها متوسطة المدى، وتمكنت من إعادة هيكلة شبكات التهريب الخاصة بها إلى حد ما وتهريب بعض صواريخ كورنيت وأسلحة متطورة أخرى.