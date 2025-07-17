ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين، أن قطر ومصر والولايات المتحدة قدمت، الأربعاء، اقتراحا محدثا لصفقة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.

وبحسب أكسيوس، يعتقد الوسطاء أن التنازلات الجديدة التي قدمتها إسرائيل، والتي تم تضمينها في الاقتراح المحدث، قد تفتح الباب أمام التوصل إلى اتفاق قريبا.

وتشمل الصفقة قيد التفاوض، بحسب ما نقلته أكسيوس، وقفا لإطلاق النار في غزة لمدة 60 يوما، والإفراج عن 10 رهائن أحياء، وتسليم رفات 18 آخرين، بالإضافة إلى إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وزيادة ضخمة في المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وعقدت محادثات بين وفدي حماس وإسرائيل في الدوحة على مدار الأيام العشرة الماضية، نجحت في تقليص فجوات الخلاف، بحسب مسؤولين إسرائيليين ومصادر مطلعة.

كما التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في البيت الأبيض، حيث ناقشا صفقة غزة ضمن ملفات أخرى.

تنازلات إسرائيلية

وبحسب أكسيوس، وافقت إسرائيل على تقليص نطاق وجودها العسكري خلال الهدنة، حيث خفضت مطالبها بالبقاء في منطقة تمتد 5 كيلومترات شمال ممر فيلادلفيا على حدود غزة مع مصر إلى 1.5 كيلومتر فقط، وهو أقرب إلى مطلب حماس.

كما وافقت إسرائيل على تمركز الجيش في نطاق لا يتعدى كيلومترا واحدا في مناطق أخرى على حدود غزة.

وتم إدخال تعديلات طفيفة على نسبة الأسرى الفلسطينيين إلى الرهائن الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم، مقارنة بالمقترحات السابقة التي شملت الإفراج عن 125 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد بتهمة قتل إسرائيليين، و1111 أسيرا اعتقلوا بعد هجوم 7 أكتوبر.

كما اقتربت الأطراف من حل خلاف حول آلية إيصال المساعدات إلى غزة.

موقف حماس

حماس من جانبها، طالبت بعدم تمرير المساعدات عبر مؤسسة غزة الإنسانية، ويُتوقع أن يتحقق ذلك مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من معظم مناطق الجنوب حيث تتركز مراكز توزيع المساعدات.

وحسبما ذكر أكسيوس، فإن مفاوضات تجري في مصر بشكل مواز، حول دور القاهرة في إيصال المساعدات خلال فترة وقف إطلاق النار بما يضمن عدم استحواذ حماس عليها.

ومن المفترض بحسب أكسيوس، أن يجتمع رئيس الوزراء القطري مع قادة حماس في الدوحة، يوم السبت المقبل، لمحاولة الحصول على موافقتهم على الاقتراح المحدث.

وتعتقد قطر، بحسب مصدر مطلع على المفاوضات، أن التنازلات الإسرائيلية قد تمهد الطريق لاتفاق، مع احتمال أن ترد حماس بتحفظات أو ملاحظات لكنها لن تصل إلى حد عرقلة الصفقة.