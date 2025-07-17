وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الشيخ محمد بن زايد، وصل اليوم إلى العاصمة "بودابست" في زيارة رسمية إلى هنغاريا.

ورافقت طائرة الرئيس الإماراتي لدى دخولها الأجواء الهنغارية طائرات عسكرية ترحيبا بزيارته.

ويضم الوفد المرافق للشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة كلا من، الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، وثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، وسناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، ومريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وفيصل عبدالعزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، وأحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ولانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسعود الشامسي سفير الدولة لدى هنغاريا، ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة "إيجل هيلز"، وعدد من كبار المسؤولين.