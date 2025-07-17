وفي تصريحات أدلى بها عقب اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان: "تركيا لن تسمح بإلحاق الضرر بوحدة أراضي سوريا وتركيبتها متعددة الثقافات".

وأضاف الرئيس التركي: "نرى مساع لتخريب الهدنة التي جرى التوصل إليها في سوريا بمساهمة تركيا، وهذا يدل على أن إسرائيل لا تريد السلام في سوريا".

وأردف: "أؤمن بأن موقف الشرع (الرئيس السوري أحمد الشرع) القوي سيسمح للبلاد بالتغلب على هذه الفترة".

كما اعتبر أن "إسرائيل تستخدم الدروز كورقة لفرض أجندتها في سوريا"، مؤكدة على أن تركيا "لن تسمح بتقسيم سوريا".

وتحدث أردوغان في وقت سابق مع الشرع حول الهجمات الإسرائيلية على دمشق.

وهزت غارات إسرائيلية قوية دمشق، الأربعاء، واستهدفت مجمع وزارة الدفاع والقصر الرئاسي، كما نفذت ضربات في السويداء ومناطق أخرى.

وجاء ذلك بعد أن شهدت السويداء، خلال الأيام الماضية، مواجهات دامية بين عشائر وفصائل محلية أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص، مما جعل القوات السورية تدخل المدينة ذات الغالبية الدرزية بهدف الإشراف على وقف لإطلاق النار تم الاتفاق عليه مع وجهاء وأعيان المدينة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الجيش السوري نسّق مع إسرائيل قبل دخول السويداء "لكن خالف التفاهم"، مشيرين إلى أن التنسيق كان يقضي بعدم إدخال الأسلحة الثقيلة.

وذكر مسؤول عسكري إسرائيلي أن بلاده "لن تسمح بحشد عسكري على حدودها مع جنوب سوريا".