ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول بالخارجية الأميركية قوله إنه: "لا تغيير في السياسة الأميركية تجاه سوريا".

ودعا المسؤول: "كل الأطراف السورية للتراجع والانخراط في حوار من أجل وقف دائم لإطلاق النار".

كما طالب "السلطات السورية بالتحقيق في كل التقارير عن الانتهاكات ومحاسبة المنتهكين".

وشدد على أن "واشنطن تندد بشدة بالعنف في محافظة السويداء السورية".

وشهدت السويداء، خلال الأيام الماضية، مواجهات دامية بين عشائر وفصائل محلية أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص.

وعقب ذلك، دخلت القوات السورية المدينة ذات الغالبية الدرزية بهدف الإشراف على وقف لإطلاق النار تم الاتفاق عليه مع وجهاء وأعيان المدينة.

وقال مسؤولون إسرائيليون، إن الجيش السوري نسّق مع إسرائيل قبل دخول السويداء "لكن خالف التفاهم"، مشيرين إلى أن التنسيق كان يقضي بعدم إدخال الأسلحة الثقيلة.

وذكر مسؤول عسكري إسرائيلي أن بلاده "لن تسمح بحشد عسكري على حدودها مع جنوب سوريا".

بعد ذلك، هزت غارات إسرائيلية قوية دمشق، الأربعاء، واستهدفت مجمع وزارة الدفاع والقصر الرئاسي، كما نفذت ضربات في السويداء ومناطق أخرى.