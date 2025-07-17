وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو: "هاجم، صباح اليوم (الخميس)، وقتل إرهابيين من حزب الله في جنوب لبنان، حسن أحمد صبرا، قائد القوة البحرية في قوة الرضوان، وإرهابي آخر كان يحاول إعادة بناء البنية التحتية الإرهابية في منطقة الناقورة في جنوب لبنان".

وشهد الثلاثاء، مقتل 12 شخصا في غارات إسرائيلية على شرق لبنان، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي شن ضربات على مواقع لحزب الله.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان "إن الطيران الحربي المعادي شن غارات على منطقة وادي فعرا في البقاع الشمالي، إحداها استهدفت مخيما للنازحين السوريين، ما أدى إلى سقوط 12 قتلى من بينهم 7 قتلى سوريين، و8 جرحى".

كما أفادت وكالة "رويترز" بمقتل 12 شخصا في غارات إسرائيلية على سهل البقاع في لبنان، في أعلى حصيلة يومية منذ هدنة 2024.

وأوضحت أن 5 مقاتلين من حزب الله بين 12 قتيلا الذين سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية.

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

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